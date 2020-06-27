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В Пензенской области за пять месяцев в ДТП погибли 54 человека

14:28 | 27.06.2020 | Происшествия

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Пенза, 27 июня 2020. PenzaNews. 54 человека погибли в результате ДТП, произошедших в Пензенской области за январь-май 2020 года, что почти на 24% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГИБДД.

В Пензенской области за пять месяцев в ДТП погибли 54 человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в январе-мае 2019 года произошедшие в регионе дорожные аварии унесли жизни 71 человека.

Количество ДТП в Пензенской области сократилось почти на 13%: с 629 за первые пять месяцев прошлого года до 549 за аналогичный период текущего.

В мае 2020 года произошло 107 ДТП. Восемь человек погибли, еще 137 получили травмы различной степени тяжести.

За аналогичный месяц прошлого года было зарегистрировано 148 аварий, в которых 13 человек погибли, 183 пострадали.

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