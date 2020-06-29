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Установлено местонахождение ребенка, которого отец без ведома матери увез из региона

18:07 | 29.06.2020 | Происшествия

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Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Местонахождение годовалого мальчика, которого отец забрал от матери в одном из сел Лопатинского района Пензенской области 24 июня якобы на прогулку и увез в неизвестном направлении, установлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Установлено местонахождение ребенка, которого отец без ведома матери увез из региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время мужчина вместе с ребенком находится в Уфе», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе выяснения обстоятельств произошедшего стало известно, что в настоящее время идет бракоразводный процесс, судом пока не принято решение о расторжении брака и месте проживания малолетнего, определен срок для примирения супругов — три месяца.

Татьяна Махницкая добавила, что сотрудники полиции Уфы навестили мальчика, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«К разрешению конфликтной ситуации в семье привлечены органы внутренних дел, опеки и попечительства как Пензенской области, так и Республики Башкортостан», — отметила она.

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