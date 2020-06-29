Установлено местонахождение ребенка, которого отец без ведома матери увез из региона Происшествия

Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Местонахождение годовалого мальчика, которого отец забрал от матери в одном из сел Лопатинского района Пензенской области 24 июня якобы на прогулку и увез в неизвестном направлении, установлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В настоящее время мужчина вместе с ребенком находится в Уфе», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе выяснения обстоятельств произошедшего стало известно, что в настоящее время идет бракоразводный процесс, судом пока не принято решение о расторжении брака и месте проживания малолетнего, определен срок для примирения супругов — три месяца.

Татьяна Махницкая добавила, что сотрудники полиции Уфы навестили мальчика, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«К разрешению конфликтной ситуации в семье привлечены органы внутренних дел, опеки и попечительства как Пензенской области, так и Республики Башкортостан», — отметила она.