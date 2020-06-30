В Вадинском районе выясняют причину смерти мужчины, тело которого обнаружено в водоеме Происшествия

Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Судебно-медицинская экспертиза назначена для установления точной причины смерти мужчины 1985 года рождения, тело которого обнаружено в водоеме на территории села Рахмановка Вадинского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что местонахождение 35-летнего жителя села Рахмановка не было известно с 19 мая. Об его исчезновении в правоохранительные органы сообщили родители, которые на момент ухода сына из дома находились в другом регионе на заработках. Вечером 23 июня тело разыскиваемого с гнилостными изменениями было обнаружено в водоеме», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что обстоятельства случившегося выясняются.