Под Пензой организована проверка по факту смерти 16-летнего юноши Происшествия

Пенза, 5 июля 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 16-летнего юноши в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 3 июля несовершеннолетний находился на улице в компании друзей. Внезапно ему стало плохо, о чем сверстники сразу же сообщили его родственнику и вызвали скорую медицинскую помощь. При транспортировке в Пензу подросток скончался в машине скорой помощи. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной послужила внезапная сердечная смерть», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе проверки следователю предстоит детально установить обстоятельства произошедшего, в том числе выяснить, страдал ли подросток какими-либо заболеваниями и состоял ли на учете у врачей.