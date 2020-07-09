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По факту гибели троих человек при пожаре в Пензе возбуждено уголовное дело

10:20 | 09.07.2020 | Происшествия

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Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено по факту гибели троих человек при пожаре в многоквартирном доме на улице Попова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту гибели троих человек при пожаре в Пензе возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 9 июля в квартире, расположенной на втором этаже дома на улице Попова в Пензе, произошло возгорание. На момент возникновения пожара в квартире находились пятеро человек. После ликвидации возгорания в жилище обнаружены тела двоих мужчин 1964 и 1986 годов рождения и женщины 1988 года рождения. Двоим мужчинам удалось спастись», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено, для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Очаг возгорания находился в месте расположения дивана в жилой комнате. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в рамках расследования уголовного дела будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели трех лиц, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», — отметила собеседница агентства.

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