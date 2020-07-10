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Под Пензой «ГАЗель» врезалась в фуру, погиб мужчина

14:59 | 10.07.2020 | Происшествия

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Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Водитель автомашины «ГАЗель» погиб в ДТП с участием фуры «Scania» в Бессоновском районе Пензенской области в пятницу, 10 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Под Пензой «ГАЗель» врезалась в фуру, погиб мужчина

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

«По предварительным данным, в 12.46 на 652 км федеральной трассы М5 «Урал» в границах Бессоновского района водитель «ГАЗели» – мужчина 1998 года рождения допустил наезд на стоящий автомобиль «Scania». В результате происшествия водитель «ГАЗели» от полученных травм скончался на месте происшествия», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что двое пассажиров этой машины — женщина 1975 года рождения и мужчина 1996 года рождения — доставлены в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили в отделе пропаганды.

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