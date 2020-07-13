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В ДТП с участием трех машин в Пензе пострадали два человека — ГИБДД

17:17 | 13.07.2020 | Происшествия

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Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Два человека получили травмы различной степени тяжести при столкновении трех автомобилей — «Lada Xray», «ВАЗ-2111» и «Chevrolet Niva» — в микрорайоне Гидрострой города Пензы днем в понедельник, 13 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ДТП с участием трех машин в Пензе пострадали два человека — ГИБДД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в 14.40 на улице Ново-Терновской произошло столкновение автомобилей «Chevrolet Niva», «ВАЗ-2111» и «Lada Xray», под управлением мужчин 1974, 1964 и 1949 годов рождения соответственно. В результате происшествия водитель автомобиля «Chevrolet Niva» и пассажирка автомашины «Lada Xray» – женщина 1950 года рождения были доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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