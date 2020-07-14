По факту гибели мужчины на водоеме в селе Пионер организована проверка Происшествия

Пенза, 14 июля 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1985 года рождения на водоеме в селе Пионер Кузнецкого района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 13 июля на водоеме, расположенном в селе Пионер, утонул 34-летний житель Кузнецка. Тело мужчины было извлечено из водоема вечером того же дня спустя непродолжительное время после происшествия отдыхающими, которые о случившемся сообщили в органы полиции», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства случившегося выясняются.