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Организована проверка по факту нахождения двухлетнего ребенка на железнодорожных путях

16:37 | 16.07.2020 | Происшествия

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Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Доследственная проверка по факту нахождения девочки в возрасте двух лет на железнодорожных путях вблизи станция Белинская организована в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил старший помощник руководителя приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

Организована проверка по факту нахождения двухлетнего ребенка на железнодорожных путях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, днем 14 июля на 624 км вблизи железнодорожной станции Белинская машинист электропоезда №6112 сообщением «Белинская — Пенза-I» заметил на железнодорожных путях двухлетнюю девочку. Он сразу остановил состав и предпринял действия по поиску родителей», — сказал собеседник агентства.

Дмитрий Захаров добавил, что после инцидента малолетнюю осмотрели медицинские работники.

«Телесных повреждений, угрожающих жизни и здоровью ребенка, не обнаружено. С родителями проведена профилактическая беседа о правилах нахождения на железной дороге», — пояснил он.

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