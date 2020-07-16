Организована проверка по факту нахождения двухлетнего ребенка на железнодорожных путях Происшествия

Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Доследственная проверка по факту нахождения девочки в возрасте двух лет на железнодорожных путях вблизи станция Белинская организована в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил старший помощник руководителя приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

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«По предварительным данным, днем 14 июля на 624 км вблизи железнодорожной станции Белинская машинист электропоезда №6112 сообщением «Белинская — Пенза-I» заметил на железнодорожных путях двухлетнюю девочку. Он сразу остановил состав и предпринял действия по поиску родителей», — сказал собеседник агентства.

Дмитрий Захаров добавил, что после инцидента малолетнюю осмотрели медицинские работники.

«Телесных повреждений, угрожающих жизни и здоровью ребенка, не обнаружено. С родителями проведена профилактическая беседа о правилах нахождения на железной дороге», — пояснил он.