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В Беково выясняют обстоятельства гибели мужчины на водоеме

15:23 | 17.07.2020 | Происшествия

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Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели мужчины 1984 года рождения на водоеме в рабочем поселке Беково Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Беково выясняют обстоятельства гибели мужчины на водоеме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 14 июля на водоеме, расположенном в Беково, утонул 36-летний житель Бековского района. Его знакомые обратились в органы полиции. Тело мужчины было извлечено из водоема вечером того же дня», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины», — добавили в СУ СКР.

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