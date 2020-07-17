В Беково выясняют обстоятельства гибели мужчины на водоеме Происшествия

Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели мужчины 1984 года рождения на водоеме в рабочем поселке Беково Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 14 июля на водоеме, расположенном в Беково, утонул 36-летний житель Бековского района. Его знакомые обратились в органы полиции. Тело мужчины было извлечено из водоема вечером того же дня», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины», — добавили в СУ СКР.