При пожаре в 9-этажном доме на улице Калинина в Пензе погиб мужчина Происшествия

Пенза, 26 июля 2020. PenzaNews. Мужчина 1976 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома №63 на улице Калинина в Пензе рано утром в воскресенье, 26 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«В 4.08 поступил сигнал о пожаре по адресу: Пенза, улица Калинина, 63/37. Выгорела комната на площади 14 кв. метров на седьмом этаже», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что при тушении пожара были задействованы 25 человек личного состава и шесть единиц техники.

«Было эвакуировано 15 человек, в том числе три ребенка. Спасены три человека», — уточнила Анна Шупилова.

Обстоятельства произошедшего выясняются.