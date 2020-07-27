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В Пензенской области в поле мужчину насмерть придавило трактором, возбуждено дело

11:12 | 27.07.2020 | Происшествия

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Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Камешкирском районе Пензенской области по факту гибели мужчины 1968 года рождения, которого насмерть придавило трактором. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В Пензенской области в поле мужчину насмерть придавило трактором, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 20 июля тракторист одной из коммерческих организаций Пензенской области, оказывающих услуги в сфере сельского хозяйства, выполнял на территории села Дьячевка Камешкирского района сельхозработы с использованием трактора «ХТЗ-150К-09». Он находился в поле один. В ходе проведения работ потерпевший был придавлен трактором. Мужчина получил множественные телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда в данной организации.

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