В Башмаковском районе в ДТП погибли три человека, в том числе ребенок Происшествия

Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в Башмаковском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что 27 июля в 19.00 на 2 км полевой дороги, соединяющей село Тимирязево и поселок Луч, водитель автомобиля «Mazda 6» – мужчина 1991 года рождения допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате происшествия водитель, а также две пассажирки — женщина 1995 года рождения и девочка 2016 года рождения от полученных травм скончались на месте аварии», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что еще одна пассажирка – женщина 1982 года рождения госпитализирована.

По данному факту проводится проверка.