В Пензе вступил в силу приговор водителю бензовоза, сбившему пешехода Происшествия

Пенза, 7 августа 2020. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым водитель бензовоза, сбивший пешехода в Пензе 19 декабря 2019 года, приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, вступил в законную силу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, согласно материалам уголовного дела, в день трагедии 36-летний житель Пензы Валерий Царев, управляя большегрузным автомобилем, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Тухачевского допустил занос транспортного средства с последующим столкновением с «КамАЗом» и наездом на мужчину, пересекавшего проезжую часть.

«От полученных травм потерпевший скончался в больнице почти через два месяца после происшествия», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что защитник осужденного подал на приговор апелляционную жалобу, которую облсуд оставил без удовлетворения.

В прокуратуре отметили, что с водителя в пользу супруги погибшего пешехода взыскано 600 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.