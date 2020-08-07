EN
19:35:58 Пятница, 7 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 855 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 876 человек выписаны, 87 пациентов умерли

В Пензе вступил в силу приговор водителю бензовоза, сбившему пешехода

18:19 | 07.08.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 7 августа 2020. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым водитель бензовоза, сбивший пешехода в Пензе 19 декабря 2019 года, приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, вступил в законную силу.

В Пензе вступил в силу приговор водителю бензовоза, сбившему пешехода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, согласно материалам уголовного дела, в день трагедии 36-летний житель Пензы Валерий Царев, управляя большегрузным автомобилем, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Тухачевского допустил занос транспортного средства с последующим столкновением с «КамАЗом» и наездом на мужчину, пересекавшего проезжую часть.

«От полученных травм потерпевший скончался в больнице почти через два месяца после происшествия», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что защитник осужденного подал на приговор апелляционную жалобу, которую облсуд оставил без удовлетворения.

В прокуратуре отметили, что с водителя в пользу супруги погибшего пешехода взыскано 600 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Новости партнеров
Читайте также
В Заречном прошла «Зарядка с чемпионом» Денис Айрапетян из Пензы примет участие в сборах в Новогорске
План приема в пензенские колледжи выполнен на 97,5% В Пензенской области вынесен приговор ревнивцу, до смерти избившему жену
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и шести районах Суд обязал больницу в Кузнецке закупить кардиологическое оборудование
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама