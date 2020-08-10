В Пензенской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли четыре человека Происшествия

Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП с участием автомобиля «Нива» и фуры «Volvo» в Спасском районе Пензенской области, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«По предварительным данным, 9 августа в 11.50 на 474 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Нива» под управлением мужчины 1995 года рождения с грузовиком «Volvo» с полуприцепом, за рулем которого находился водитель 1981 года рождения. Впоследствии «Нива» загорелась», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в результате случившегося погибли четыре человека, находившихся в салоне отечественной машины: водитель, женщина 1992 года рождения, а также мальчики 2014 и 2018 годов рождения.

В отделе пропаганды отметили, что водителю фуры госпитализация не потребовалась.

По информации главного управления МЧС России, от ведомства к ликвидации последствий происшествия привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.