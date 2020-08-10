Стали известны подробности ДТП на улице Лермонтова в Пензе с участием шести машин Происшествия

Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. Три человека — двое мужчин и женщина — получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием шести машин на улице Лермонтова в Пензе накануне вечером. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, 9 августа в 20.55 напротив дома №37 на улице Лермонтова в Пензе произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21150» и микроавтобуса «ГАЗ-А64R42», после чего водитель «ВАЗа» допустил наезд на стоявшие на парковке машины «Lada Vesta», «ВАЗ-21074», «Honda Civic» и «Opel Astra», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что водителю «ВАЗа» – мужчине 1987 года рождения медицинскую помощь оказали на месте аварии, двое пассажиров — мужчина 1984 года рождения и женщина 1989 года рождения — были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды.