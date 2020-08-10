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Стали известны подробности ДТП на улице Лермонтова в Пензе с участием шести машин

12:21 | 10.08.2020 | Происшествия

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Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. Три человека — двое мужчин и женщина — получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием шести машин на улице Лермонтова в Пензе накануне вечером. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Стали известны подробности ДТП на улице Лермонтова в Пензе с участием шести машин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 9 августа в 20.55 напротив дома №37 на улице Лермонтова в Пензе произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21150» и микроавтобуса «ГАЗ-А64R42», после чего водитель «ВАЗа» допустил наезд на стоявшие на парковке машины «Lada Vesta», «ВАЗ-21074», «Honda Civic» и «Opel Astra», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что водителю «ВАЗа» – мужчине 1987 года рождения медицинскую помощь оказали на месте аварии, двое пассажиров — мужчина 1984 года рождения и женщина 1989 года рождения — были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды.

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