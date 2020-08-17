В Пензенской области «ВАЗ» врезался в упаковку бордюров и насмерть сбил двоих рабочих Происшествия

Пенза, 17 августа 2020. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Белинском районе Пензенской области с участием автомобиля «ВАЗ-21093», в результате которого погибли двое рабочих.

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«По предварительным данным, 17 августа в 10.10 на автодороге «Тамбов — Пенза» в зоне проведения дорожных работ водитель автомобиля «ВАЗ-21093» – мужчина 1984 года рождения допустил наезд на упаковку бордюрного камня и двоих рабочих. В результате происшествия мужчины 1996 и 1994 годов рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована проверка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе-июле 2020 года на дорогах Пензенской области произошло 864 ДТП, в результате которых 91 человек погиб, еще 1 тыс. 194 получили травмы различной степени тяжести.