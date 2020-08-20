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В Пензе начата проверка по факту гибели электросварщика

14:37 | 20.08.2020 | Происшествия

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Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели электросварщика при производстве работ на предприятии в микрорайоне Север города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе начата проверка по факту гибели электросварщика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 19 августа в цехе одного из пензенских предприятий по улице Аустрина при производстве монтажных работ емкостного оборудования одна из его частей упала на электросварщика. В результате полученных телесных повреждений мужчина 1979 года рождения скончался на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — пояснила Татьяна Махницкая.

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