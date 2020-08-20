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В Пензенской области в ДТП погибли два человека

16:30 | 20.08.2020 | Происшествия

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Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП в рабочем поселке Земетчино Пензенской области в четверг, 20 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в ДТП погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 1.10 на улице Ленина в Земетчино водитель автомобиля «Lada Granta» – мужчина 2000 года рождения допустил съезд транспортного средства с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия двое пассажиров — молодой человек 2001 года рождения и женщина 1997 года рождения — от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель, еще один мужчина 2000 года рождения, а также две женщины 2001 и 1997 годов рождения были госпитализированы.

«Один пассажир – мужчина 1996 года рождения осмотрен бригадой скорой помощи и отпущен», — отметили в отделе пропаганды.

В управлении пояснили, что по факту случившегося организована проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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