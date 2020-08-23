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В Пензе при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина, два человека пострадали

13:26 | 23.08.2020 | Происшествия

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Пенза, 23 августа 2020. PenzaNews. Мужчина 1967 года рождения погиб в результате пожара в 9-этажном доме №44 на улице Антонова в Пензе в воскресенье, 23 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В Пензе при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина, два человека пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пострадали двое мужчин 1966 и 1997 годов рождения», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в результате пожара выгорела квартира на пятом этаже, хозяйку которой – женщину 1968 года рождения удалось спасти.

«Были эвакуированы 32 человека, в том числе двое детей», — отметили в ГУ МЧС.

В управлении уточнили, что к ликвидации последствий пожара привлекались 19 человек личного состава и шесть единиц техники.

Причина и обстоятельства случившегося выясняются.

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