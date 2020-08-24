В Пензенской области за выходные в ДТП погибли три человека Происшествия

Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Три человека погибли в результате ДТП, произошедших на дорогах Пензенской области за минувшие выходные. Такие данные размещены на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленной информации, в субботу, 22 августа, в 5.10 на улице Ивановской в селе Свищевка Белинского района автомобиль «Lada Priora» врезался в металлическое ограждение и опрокинулся в кювет. Пассажирка 1999 года рождения скончалась на месте происшествия.

В тот же день в 17.13 на улице Чебышева в Пензе автомобиль «ВАЗ-212140» насмерть сбил женщину-пешехода 1970 года рождения. По предварительным сведениям, за рулем находился мужчина 1981 года рождения.

В воскресенье, 23 августа, в 21.40 на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2114» и грузовика «КамАЗ» с прицепом. В результате ДТП пассажир легковой машины – мужчина 1983 года рождения от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

По данным фактам организованы проверки, обстоятельства произошедшего выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе-июле 2020 года на дорогах Пензенской области произошло 864 ДТП, в результате которых 91 человек погиб, еще 1 тыс. 194 получили травмы различной степени тяжести.