В Пензе пропала молодая женщина Происшествия

Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Местонахождение жительницы Пензы Екатерины Авдеевой, ушедшей из дома неделю назад — вечером 17 августа, до настоящего времени неизвестно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Приметы пропавшей: на вид 24 года – 25 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка каре», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что девушка имеет славянскую внешность, из особых примет — шрамы на кистях обеих рук от порезов, а также родимое пятно на шее.

«На момент ухода из дома она была одета в длинную зеленую ветровку до колен, красное платье, кеды такого же цвета. При себе у нее находился паспорт, денежные средства в размере 500 рублей и две банковские карты», — пояснили в пресс-службе.

В управлении призвали всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Екатерины Авдеевой, обратиться в полицию.