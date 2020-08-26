В Кузнецке погиб 17-летний подросток Происшествия

Кузнецк, 26 августа 2020. PenzaNews. 17-летний подросток погиб в Кузнецке Пензенской области в среду, 26 августа, при проведении разгрузочных работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«С целью выяснения обстоятельств произошедшего, контроля и координации деятельности правоохранительных органов на место трагедии выезжал и.о. прокурора Кузнецка Алексей Зубарев», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что по факту трагического инцидента организована проверка, в ходе которой будет дана оценка законности допуска юноши к погрузочно-разгрузочным работам, соблюдению правил техники безопасности при их проведении, а также исполнению родителями и органами системы профилактики своих обязанностей.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавляется в сообщении.

В тексте подчеркивается, что результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Пензенской области.