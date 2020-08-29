В ДТП под Волгоградом погибла жительница Пензы Происшествия

Волгоград, 29 августа 2020. PenzaNews. Жительница Пензы погибла в результате ДТП, произошедшего в Котельниковском районе Волгоградской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительной информации, утром 28 августа 50-летний житель Пензы, управляя автомобилем «Lada Kalina», двигаясь со стороны Сальска в направлении Волгограда на 135 км автодороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск», на повороте совершил наезд на влажную обочину, в результате чего допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МВД России по Волгоградской области.

В ведомстве добавили, что 49-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте ДТП.

«Водитель, 27-летняя пассажирка и двухмесячный ребенок были доставлены в больницу», — сказали в полиции.