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В Засечном при взрыве газа в квартире жилого дома выбило окна

16:44 | 30.08.2020 | Происшествия

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Пенза, 30 августа 2020. PenzaNews. Окна квартиры жилого дома на улице Семейной в селе Засечном Пензенской области выбило в результате взрыва газа в воскресенье, 30 августа.

В Засечном при взрыве газа в квартире жилого дома выбило окна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя происшествие, в пресс-службе главного управления МЧС России по региону сказали, что к ликвидации последствий случившегося привлечены 11 человек личного состава и три единицы техники.

«В 15.45 поступило сообщение о том, что по адресу: Пензенская область, село Засечное, улица Семейная, 10, произошел хлопок газового баллона. Разрушено остекление оконных проемов квартиры», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что пострадал хозяин жилища.

«Эвакуированы 20 человек», — уточнили в ГУ МЧС.

В пресс-службе затруднились ответить ИА «PenzaNews» на вопросы о том, на каком этаже многоквартирного дома произошел инцидент, а также смогли ли уже соседи пострадавшего вернуться в свои квартиры.

Информация о причинах и обстоятельствах произошедшего выясняется.

Согласно данным ГИС ЖКХ, пятиэтажный кирпичный дом №10 на улице Семейной в селе Засечном Пензенской области введен в эксплуатацию в 2012 году. В нем находится 32 квартиры.

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