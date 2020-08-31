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В Пензе в ДТП с автобусом пострадали семеро человек, в том числе ребенок

18:12 | 31.08.2020 | Происшествия

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Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Семеро человек, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием автобуса №70 на улице Калинина в Пензе днем в понедельник, 31 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензе в ДТП с автобусом пострадали семеро человек, в том числе ребенок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в 15.40 на улице Калинина водитель автобуса «Mercedes» – мужчина 1957 года рождения, двигаясь со стороны улицы Окружной в направлении улицы Металлистов, допустил наезд на световую опору. В результате происшествия водитель и пассажиры — женщины 1959, 1956, 1966, 1951, 1969 годов рождения, а также девочка 2006 года рождения доставлены в медицинское учреждение», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП организована проверка.

«В ходе нее будет дана оценка техническому состоянию транспортного средства, исправности его узлов и агрегатов для установления причины ДТП», — пояснили в отделе пропаганды.

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