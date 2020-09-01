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В Пензенской области в результате пожара погибли два человека

09:14 | 01.09.2020 | Происшествия

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Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Два человека погибли в результате пожара, произошедшего в двухквартирном кирпичном доме площадью 72 кв. метра на улице Советской в селе Липовка Башмаковского района Пензенской области поздно вечером в минувший понедельник, 31 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области в результате пожара погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Одна из квартир дома нежилая, ее хозяин устанавливается. Погибли владелец второй квартиры 1941 года рождения и женщина 1957 года рождения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в результате пожара дом выгорел по всей площади.

«На месте происшествия работали две единицы техники и восемь человек», — уточнили в управлении.

Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

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