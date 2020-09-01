EN
16:36:23 Вторник, 1 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Спасском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП

12:05 | 01.09.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства столкновения автомобилей «Ford Focus» и «Volkswagen Polo» в Спасском районе Пензенской области, в результате которого погиб человек.

В Спасском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 31 августа в 2.10 на федеральной трассе М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Ford Focus» под управлением мужчины 1975 года рождения и автомашины «Volkswagen Polo», за рулем которого находился водитель 1996 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «Volkswagen» от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что три человека были госпитализированы — пассажир автомашины «Volkswagen Polo» 1989 года рождения, водитель автомобиля «Ford Focus» и пассажир 1975 года рождения.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в отделе пропаганды.

Новости партнеров
Читайте также
Под Пензой мужчина осужден за кражу денег у своей бабушки В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП с автобусом в Пензе
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и пяти районах По факту травмирования мужчины при взрыве газа в Засечном возбуждено уголовное дело
Житель Пензы подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем знаний
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама