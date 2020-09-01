В Спасском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП Происшествия

Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства столкновения автомобилей «Ford Focus» и «Volkswagen Polo» в Спасском районе Пензенской области, в результате которого погиб человек.

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«По предварительным данным, 31 августа в 2.10 на федеральной трассе М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Ford Focus» под управлением мужчины 1975 года рождения и автомашины «Volkswagen Polo», за рулем которого находился водитель 1996 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «Volkswagen» от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что три человека были госпитализированы — пассажир автомашины «Volkswagen Polo» 1989 года рождения, водитель автомобиля «Ford Focus» и пассажир 1975 года рождения.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в отделе пропаганды.