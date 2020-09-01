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В ДТП под Пензой погибли два человека

18:18 | 01.09.2020 | Происшествия

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Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля «Lada Granta» и фуры «Scania» на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области во вторник, 1 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ДТП под Пензой погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 16.50 на 656 км трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Lada Granta» под управлением мужчины 1973 года рождения и автомашины «Scania» с полуприцепом, за рулем которой находился водитель 1969 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля – мужчина 1989 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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