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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту пропажи ребенка

20:05 | 05.09.2020 | Происшествия

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Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту пропажи 14-летнего мальчика. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту пропажи ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 4 сентября 2020 года бабушка подростка видела его на остановке общественного транспорта около магазина «Фрегат» в микрорайоне ГПЗ. Со слов несовершеннолетнего, он собирался ехать в центр города», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что около 21.00 мальчик позвонил бабушке, предположительно, с Фонтанной площади.

«Домой подросток не вернулся, до настоящего времени его местонахождение не установлено», — отметила Татьяна Махницкая.

По ее словам, рост несовершеннолетнего составляет 150–155 см, волосы темные, средней длины, особых примет не имеет.

«Был одет в черные спортивные штаны с белыми лампасами, черную футболку с разноцветным рисунком, кофту с длинным рукавом и капюшоном, темно-синие кроссовки и бейсболку цвета хаки», — уточнила старший помощник руководителя управления.

Татьяна Махницкая пояснила, что в настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс действий, направленных на установление местонахождения подростка и обстоятельств его исчезновения, организован поиск пропавшего с привлечением волонтеров.

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