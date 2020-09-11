В Сосновоборске начата проверка по факту оставления водителем места ДТП Происшествия

Сосновоборск, 11 сентября 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП в Сосновоборске Пензенской области, где водитель автомобиля сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 10 сентября в 22.50 вблизи дома №45 на улице Маркина в Сосновоборске водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на женщину-пешехода 1969 года рождения. В результате происшествия она получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что полицейские принимают меры к установлению личности водителя и выяснению обстоятельств дорожной аварии.