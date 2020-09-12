В Каменке при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина Происшествия

Каменка, 12 сентября 2020. PenzaNews. Мужчина 1962 года рождения погиб в результате пожара в квартире пятиэтажного дома на улице Чернышевского в городе Каменке Пензенской области в ночь на субботу, 12 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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В ведомстве уточнили, что сигнал о происшествии поступил в 1.12.

«Из дома были эвакуированы 16 человек, из них шестеро — дети», — отметили в пресс-службе.

В ГУ МЧС уточнили, что в результате пожара в двухкомнатной квартире на втором этаже помещение выгорело на площади 4 кв. метра.

«К ликвидации последствий случившегося привлекались две единицы специальной техники и восемь человек личного состава», — сказали в ведомстве.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.