Полицейские устроили преследование бензовоза, водитель которого вел себя неадекватно Происшествия

Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Инспекторы ДПС устроили преследование бензовоза, водитель которого вел себя неадекватно при движении по федеральной трассе М5 «Урал» со стороны Спасска в направлении Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«На 520 км трассы возле города Нижнего Ломова сотрудники ГИБДД пытались остановить бензовоз, однако его водитель проигнорировал законные требования полицейских и продолжил движение», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что злоумышленник неоднократно нарушил правила дорожного движения: он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, а также выезжал на полосу встречного движения.

«На 580 км дороги М5 «Урал» на территории Мокшанского района полицейским удалось заблокировать грузовик патрульным автомобилем», — отметили в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что свои действия водитель объяснил страхом привлечения к ответственности за противоправное поведение.

«По словам злоумышленника, перед выездом из Рязанской области в Республику Татарстан он употребил наркотическое средство. Впоследствии гражданин 1992 года рождения был доставлен в областную наркологическую больницу, где отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сказали в полиции.

В управлении уточнили, что в отношении водителя бензовоза составлено девять административных материалов: шесть — за выезд на полосу встречного движения, по одному — за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке.

«Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку», — подчеркнули в УМВД.