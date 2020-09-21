EN
21:43:05 Понедельник, 21 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Полицейские устроили преследование бензовоза, водитель которого вел себя неадекватно

18:59 | 21.09.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Инспекторы ДПС устроили преследование бензовоза, водитель которого вел себя неадекватно при движении по федеральной трассе М5 «Урал» со стороны Спасска в направлении Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Полицейские устроили преследование бензовоза, водитель которого вел себя неадекватно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На 520 км трассы возле города Нижнего Ломова сотрудники ГИБДД пытались остановить бензовоз, однако его водитель проигнорировал законные требования полицейских и продолжил движение», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что злоумышленник неоднократно нарушил правила дорожного движения: он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, а также выезжал на полосу встречного движения.

«На 580 км дороги М5 «Урал» на территории Мокшанского района полицейским удалось заблокировать грузовик патрульным автомобилем», — отметили в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что свои действия водитель объяснил страхом привлечения к ответственности за противоправное поведение.

«По словам злоумышленника, перед выездом из Рязанской области в Республику Татарстан он употребил наркотическое средство. Впоследствии гражданин 1992 года рождения был доставлен в областную наркологическую больницу, где отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сказали в полиции.

В управлении уточнили, что в отношении водителя бензовоза составлено девять административных материалов: шесть — за выезд на полосу встречного движения, по одному — за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке.

«Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку», — подчеркнули в УМВД.

Новости партнеров
Читайте также
Экс-работника компании сотовой связи заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров В Пензенской области более 230 тыс. человек сделали прививку против гриппа
В пензенской библиотеке появилась книга о Софье Толстой, вышедшая ограниченным тиражом Глава Пензы Владимир Мутовкин провел личный прием граждан
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 26 детей В Пензе организована виртуальная выставка по случаю 150-летия со дня рождения Куприна
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама