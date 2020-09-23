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В Мокшане пропал ребенок, на место выехала прокурор Пензенской области

11:12 | 23.09.2020 | Происшествия

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Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова выехала в рабочий поселок Мокшан, где накануне пропал 13-летний мальчик, который утром ушел из дома в школу, но в течение дня там так и не появился. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Мокшане пропал ребенок, на место выехала прокурор Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокурором области организовано совещание с участием представителей правоохранительных органов района, органов местного самоуправления», — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что предстоит оценить работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также проверить условия проживания и воспитания ребенка в семье.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в поисках ребенка задействованы сотрудники полиции и волонтеры, однако их усилия пока не дали результата.

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