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На полигоне ТБО в Пензе пока не удалось ликвидировать тление мусора

17:56 | 25.09.2020 | Происшествия

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Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Пожарные пока не смогли ликвидировать тление мусора на полигоне ТБО на улице Осенней в Пензе, возгорание отходов на территории которого произошло в минувшую пятницу, 18 сентября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону 25 сентября.

На полигоне ТБО в Пензе пока не удалось ликвидировать тление мусора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Происходит очаговое горение мусора на открытой территории. В данный момент количество очагов сокращается», — сказали в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что ведется наращивание сил и средств, привлечена дополнительная техника.

«Тушение пожара осуществляется при подвозе воды», — пояснили в пресс-службе, отметив, что ближайший источник водоснабжения находится в 3 км от городской свалки.

В ГУ МЧС также обратили внимание на то, что тушение осложнено большой глубиной залегания горючих отходов, интенсивностью тления и высокой температурой.

«По факту пожара проводится дознание», — сказали в пресс-службе.

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