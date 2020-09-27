В Пензенской области в ДТП погибли два человека Происшествия

Пенза, 27 сентября 2020. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП с участием автомобилей «Lada Priora» и «Ford Focus» в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в субботу, 26 сентября, в 22.45 на 550 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Lada Priora» под управлением мужчины 1974 года рождения и автомашины «Ford Focus», за рулем которой находился водитель 1962 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажир отечественной машины – мужчина 1982 года рождения от полученных травм скончались на месте аварии», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что водителю иномарки госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.