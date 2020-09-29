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В Пензенской области пропавший в июле мужчина найден мертвым

15:53 | 29.09.2020 | Происшествия

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Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Мужчина 1963 года рождения, о местонахождении которого не было известно с июля, найден мертвым в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензенской области пропавший в июле мужчина найден мертвым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вечером 28 сентября тело разыскиваемого было обнаружено работником сельскохозяйственной организации в поле между селами Верхний Ломов и Новый Шуструй Нижнеломовского района. В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле погибшего не обнаружено», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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