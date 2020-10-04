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В Пензенской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

19:29 | 04.10.2020 | Происшествия

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Пенза, 4 октября 2020. PenzaNews. Легкомоторный самолет разбился в Никольском районе Пензенской области в воскресенье, 4 октября, пилот погиб.

В Пензенской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Пензенской области, информация о том, что между селами Столыпино и Маис в лесном массиве упал легкомоторный самолет поступила в 15.20.

По поручению приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования. На место выехал пензенский транспортный прокурор.

В пресс-службе приволжского следственного управления на транспорте СКР журналистам сообщили, что обстоятельства инцидента выясняются. По предварительным сведениям, самолет выполнял обработку полей ООО «Светлый путь».

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