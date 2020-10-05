В Пензе в здании «Дома книголюба» произошел пожар Происшествия

Пенза, 5 октября 2020. PenzaNews. Пожар в здании на улице Куйбышева в Пензе, на первом этаже которого находится ресторан «Дом книголюба», а на втором располагаются офисные помещения, произошел в ночь на понедельник, 5 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Судя по кадрам, сделанным очевидцами, огонь возник со стороны входной группы дома, являющегося памятником истории регионального значения — в конце 1850-х – начале 1860-х годов там собирался демократический кружок, членом которого был Илья Ульянов.

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, оперативно потушить пожар удалось благодаря неравнодушным людям, которые без промедления позвонили по номеру 01 и даже приехали в часть, чтобы рассказать о случившемся.

«Пожарные незамедлительно прибыли на место, грамотно сработали, и здание удалось спасти», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сотрудники МЧС пришли на помощь женщине-сторожу, находившейся на втором этаже, при этом на первом в момент происшествия никого не было — гости ресторана разошлись после 21.00.

По информации ведомства, в результате пожара обгорела обрешетка кровли на площади 15 кв. метров. Также имеется прогар над входом на площади 5 кв. метров. В тушении были задействованы 30 человек личного состава и семь единиц техники.

Причина произошедшего выясняется.