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Пожар в Кондоле локализован

15:27 | 06.10.2020 | Происшествия

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Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Пожар на улице Волкова в селе Кондоль Пензенской области локализован. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Пожар в Кондоле локализован

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров. Горят складское и производственное помещения. В них находятся опилки и материалы деревообработки», — уточнила она.

Анна Шупилова добавила, что в ликвидации пожара задействованы восемь единиц техники и 28 человек личного состава.

Причина и обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», около 13.00 в МЧС поступила информация о пожаре на улице Волкова в селе Кондоль Пензенской области. По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит здание пилорамы. Площадь пожара оценивалась в 400 кв. метров. Имелась угроза распространения огня.

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