EN
00:47:53 Среда, 7 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Пожар в ресторане «Засека». Пенза, 6 октября 2020 г.

Начата проверка по факту пожара в ресторане «Засека»

22:29 | 06.10.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Прокуратура начала проверку по факту пожара в ресторане «Засека» в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Пензенской области.

Начата проверка по факту пожара в ресторане «Засека». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензе 6 октября 2020 года произошло возгорание ресторана «Засека», являющегося местом массового пребывания жителей и гостей города. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На место происшествия выехали заместитель прокурора области Роман Сигаев и прокурор Первомайского района Пензы Александра Коновалова», — сказано в пресс-релизе.

«Органами прокуратуры области организована проверка исполнения владельцами заведения законодательства о противопожарной безопасности. Кроме того, будет дана оценка всем обстоятельствам чрезвычайного происшествия, в том числе действиям уполномоченных органов», — добавляется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Режим работы МФЦ Заречного изменят с 12 октября из-за коронавируса В Бессоновке завершено расследование дела о разбое и убийстве пенсионерки
Росстат обнародовал данные за август о числе умерших с коронавирусом в Пензенской области Пожар в Кондоле локализован
МАК выясняет причины падения легкомоторного самолета в Никольском районе Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и пяти районах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама