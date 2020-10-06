Начата проверка по факту пожара в ресторане «Засека» Происшествия

Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Прокуратура начала проверку по факту пожара в ресторане «Засека» в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Пензенской области.

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«В Пензе 6 октября 2020 года произошло возгорание ресторана «Засека», являющегося местом массового пребывания жителей и гостей города. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На место происшествия выехали заместитель прокурора области Роман Сигаев и прокурор Первомайского района Пензы Александра Коновалова», — сказано в пресс-релизе.

«Органами прокуратуры области организована проверка исполнения владельцами заведения законодательства о противопожарной безопасности. Кроме того, будет дана оценка всем обстоятельствам чрезвычайного происшествия, в том числе действиям уполномоченных органов», — добавляется в тексте.