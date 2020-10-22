По факту безвестного исчезновения студентки пензенского колледжа возбуждено дело Происшествия

Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» возбуждено по факту безвестного исчезновения 15-летней студентки пензенского лесного колледжа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По предварительным данным, 19 октября после 23.00 работник пензенского лесного колледжа, расположенного в Сосновоборске, сообщил в правоохранительные органы о том, что в общежитие не вернулась учащаяся первого курса», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что девушка, семья которой проживает в селе Татарская Пенделка Кузнецкого района, покинула территорию колледжа в тот же день около 17.00.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс действий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней. К поисковым мероприятиям привлечены волонтеры», — добавила Татьяна Махницкая.