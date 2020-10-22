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По факту безвестного исчезновения студентки пензенского колледжа возбуждено дело

16:42 | 22.10.2020 | Происшествия

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Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» возбуждено по факту безвестного исчезновения 15-летней студентки пензенского лесного колледжа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту безвестного исчезновения студентки пензенского колледжа возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 19 октября после 23.00 работник пензенского лесного колледжа, расположенного в Сосновоборске, сообщил в правоохранительные органы о том, что в общежитие не вернулась учащаяся первого курса», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что девушка, семья которой проживает в селе Татарская Пенделка Кузнецкого района, покинула территорию колледжа в тот же день около 17.00.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс действий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней. К поисковым мероприятиям привлечены волонтеры», — добавила Татьяна Махницкая.

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