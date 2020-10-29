Под Пензой при пожаре на даче погиб мужчина Происшествия

Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. Мужчина 1936 года рождения погиб в результате пожара в срубовом дачном доме на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Сигнал» в селе Пыркино Бессоновского района Пензенской области в четверг, 29 октября. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«В связи с холодной погодой многие дачники используют самодельные обогревательные приборы, не уделяют должного внимания печам. Такое халатное отношение зачастую приводит к плачевным последствиям — потере жизни и имущества», — отметила она.

Анна Шупилова обратила внимание на то, что только с начала текущих суток произошло три пожара в дачных домах: помимо Пыркино, еще в Кузнецке и Пензенском районе, где обошлось без жертв.