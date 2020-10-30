В Пензенской области за 9 месяцев в ДТП погибли 140 человек Происшествия

Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. 140 человек погибли в результате ДТП, произошедших на территории Пензенской области в январе-сентябре 2020 года, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГИБДД.

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Согласно представленным сведениям, количество пострадавших уменьшилось на 11,8% до 1 тыс. 618.

Всего за девять месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 1 тыс. 187 ДТП, что на 11% меньше, чем за январь-сентябрь прошлого.

В сентябре 2020 года в Пензенской области произошло 161 ДТП, в которых 19 человек погибли, еще 205 — получили травмы различной степени тяжести.

По сравнению с первым осенним месяцем 2019 года число аварий сократилось на 14,4%, количество погибших осталось на том же уровне, пострадавших — уменьшилось на 23,5%.