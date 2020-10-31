В результате пожара в Лопатино погиб мужчина Происшествия

Лопатино, 31 октября 2020. PenzaNews. Мужчина 1965 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего в селе Лопатино Пензенской области поздно вечером в минувшую пятницу, 30 октября. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

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По ее словам, сигнал о происшествии на территории частного домовладения на улице Садовой поступил в ведомство в 23.30.

«На тушение пожара привлекались пять единиц техники и 12 человек личного состава», — сказала она.

Анна Шупилова уточнила, что в результате случившегося помещение деревянного дома площадью 70 кв. метров, обложенного кирпичом, выгорело по всей площади, также огонь уничтожил надворные постройки.

По факту пожара организована проверка. Причина произошедшего выясняется.