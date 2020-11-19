В Пензенской области за 10 месяцев в ДТП погибли более 160 человек Происшествия

Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. 161 человек погиб в результате ДТП в Пензенской области в январе-октябре 2020 года, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, когда аварии унесли жизни 168 граждан. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГИБДД.

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Количество пострадавших уменьшилось на 13% — с 2 тыс. 114 по итогам 10 месяцев 2019 года до 1 тыс. 829 в январе-октябре 2020-го.

Число ДТП, зарегистрированных на территории региона, сократилось на 12%. За первые 10 месяцев прошлого года их произошло 1 тыс. 545, за аналогичный период текущего — 1 тыс. 357.

В октябре 2020 года в Пензенской области произошло 168 ДТП, в результате которых 20 человек погибли, еще 207 получили травмы различной степени тяжести.

Год назад в этом месяце было зарегистрировано 212 ДТП, в результате которых 24 человека погибли, 279 пострадали.