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В Пензенской области в результате ДТП на трассе погибли два человека

14:01 | 24.11.2020 | Происшествия

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Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Водитель и пассажирка легкового автомобиля «Renault Logan» погибли в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области во вторник, 24 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в результате ДТП на трассе погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 9.40 на 722 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Renault Logan» под управлением мужчины 1956 года рождения и большегруза «Renault», за рулем которого находился водитель 1970 года рождения. В результате происшествия водитель легковой машины и пассажирка, личность которой в настоящее время устанавливается, от полученных травм скончались на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту трагической аварии организована проверка.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в отделе пропаганды.

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