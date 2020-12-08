В Городищенском районе в ДТП погибли два человека Происшествия

Пенза, 8 декабря 2020. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП с участием трех автомобилей — «ВАЗ-21124», «Lada Kalina» и «Ford Focus» — в Городищенском районе Пензенской области во вторник, 8 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, в 11.00 на 2 км автодороги «Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск» произошло столкновение трех транспортных средств: автомобилей «ВАЗ-21124», «Lada Kalina» и «Ford Focus» под управлением мужчин 1979, 1998 и 1971 годов рождения соответственно. В результате происшествия водители автомашин «ВАЗ-21124» и «Lada Kalina» от полученных телесных повреждений скончались на месте», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту трагической аварии организована проверка.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.