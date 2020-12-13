В Пензенской области за 11 месяцев в ДТП погибли 194 человека Происшествия

Пенза, 13 декабря 2020. PenzaNews. 194 человека погибли в результате ДТП, произошедших в Пензенской области в январе-ноябре 2020 года, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2019-го, когда аварии унесли жизни 186 граждан. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГИБДД.

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Количество пострадавших уменьшилось на 13,9% — с 2 тыс. 320 по итогам 11 месяцев 2019 года до 1 тыс. 998 в январе-ноябре 2020-го.

Число ДТП, зарегистрированных на территории региона, сократилось на 11,2%. За первые 11 месяцев прошлого года их произошло 1 тыс. 683, за аналогичный период текущего — 1 тыс. 494.

В ноябре 2020 года в Пензенской области произошло 129 ДТП, в результате которых 34 человека погибли, еще 153 получили травмы различной степени тяжести.

Год назад в этом месяце было зарегистрировано 138 ДТП, в результате которых 18 человек погибли, 206 пострадали.