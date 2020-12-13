Пожар в Пешей Слободе унес жизнь мужчины
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Пенза, 13 декабря 2020. PenzaNews. Пожар, произошедший в деревянном доме площадью 100 кв. метров на улице Красной в селе Пешая Слобода Нижнеломовского района Пензенской области, унес жизнь мужчины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области
«Погиб хозяин дома – мужчина 1970 года рождения», — сказали в ведомстве, уточнив, что трагедия произошла накануне вечером.
В пресс-службе отметили, что в ликвидации последствий случившегося принимали участие восемь человек и две единицы техники.
В ГУ МЧС добавили также, что в результате пожаров, произошедших на территории поселка Степной Тамалинского района и Лунино, пострадали два человека, при этом за минувшие сутки из огня были спасены четыре человека.